تفكيك شبكة وطنية لترويج المخدرات و حجز 23 كلغ من القنب الهندي بالقالة في الطارف

فككت عناصر الشرطة القضائية، بأمن دائرة القالة بالطارف، نشاط شبكة وطنية إجرامية منظمة عابرة للحدود تنشط في المتاجرة بالمخدرات.

وتتكون هذه الشبكة من 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 40 سنة، ينحدرون من ولايات قريبة من الطارف.

وأسفرت العملية عن حجز23كلغ كيف معالج على شكل صفائح مهيأة للبيع، ومبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات.

كما تم حجز أيضا 4 سيارات سياحية فاخرة كانت تستعمل في نقل المخدرات، و هواتف نقالة.

ليتم تحويل الموقوفين من أفراد الشبكة، على مقر الشرطة لاستكمال التحقيق ، بعد إخطار الجهات القضائية .

عملية الإطاحة بنشاط الشبكة، جاءت اثر تحقيقات أمنية معمقة، بعد توقيف شخصين من عنابة بكمية معتبرة من المخدرات، قدرت ب 4 كلغ، كانت على متن سيارة خاصة.

و أفضت التحقيقات إلى كشف هوية شركائهم المنحدرين من ولايات مجاورة.

ليتم على إثرها تمديد الاختصاص من قبل مصالح الشرطة المكلفة بالتحقيق، أين تم توقيف 10 أشخاص آخرين.

وقد على إثرها حجز كمية ثانية من الكيف المعالج قدرت ب 19 كلغ و 3 سيارات أخرى، والعودة بهم إلى مدينة القالة، و فتح تحقيق تكميلي في القضية.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين من أفراد الشبكة الذي يمتد نشاطها إلى دول الجوار.

وذلك لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما بمحكمة القالة، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليهم.

ويواجه المشتبه فيهم تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار، حيازة و تخزين و ترويج المخدرات .