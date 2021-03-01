تفكيك شبكة وطنية لترويج المخدرات و حجز 7 كلغ من القنب الهندي بالطارف

نجحت، عناصر فرقة البحت والتدخل، بأمن ولاية الطارف، في الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في بيع و ترويج المخدرات.

الشبكة متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من المدينة.

و أسفرت العملية عن حجز 7 كلغ من القنب الهندي على شكل صفائح مهيأة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي و مركبة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات في حقهم، بعد إخطار الجهات القضائية .

عملية الإطاحة بالشبكة، تمت على اثر ورود معلومات دقيقة، لمصالح الشرطة البي أر إي.

المعلومات تفيد بوجود أشخاص معروفين بنشاطهم الإجرامي، بصدد إبرام صفقة بيع مخدرات لبارون من ولاية قريبة.

الأمر استدعى متابعة و ترصد لخطواتهم، وأثناء عملية تسليم البضاعة تم مداهمة المكان وضبط 7 كلغ من المخدرات، ومبلغ مالي معتبر، ومركبة.

هذا وقد تم تحويل جميع الموقوفين على مقر الشرطة، أين تم تحرير محضر سماع في حقهم.

وذلك لأجل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، للنظر في التهم الموجهة إليهم.

ويواجه المشتبه فيهم تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار ، بيع وتخزين وحيازة ونقل المخدرات باستعمال مركبة .