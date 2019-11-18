تفكيك شبكة وطنية لتزوير العملة وحجز 20 مليون سنتيم مزورة بأم الطبول في الطارف

تمكنت عناصر الشرطة لكل من المركز الحدودي البري أم الطبول و الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الطارف من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص ينحدرون من ولاية سكيكدة تتراوح أعمارهم في العقد الثالث تنشط في مجال تزوير وطرح أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية.

وتم خلال هذه العملية حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدر بـ200000 دج، بالإضافة الى مركبة كانت تستعمل كوسيلة لتسهيل تنقلاتهم تعود وقائع القضية الى تمكن عناصر الشرطة لمركز المراقبة البري أم الطبول من توقيف شخصين كانا على متن مركبة على مستوى الحاجز الأمني المتقدم لذات المركز قبل إتمام إجراءات العبور وهذا في حدود الساعة الثانية صباحا.

وتم تسليم المشتبه فيهما والمحجوزات الى الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الطارف التي باشرت التحقيق الذي أثبت أن المبلغ المالي المحجوز بالعملة الوطنية مزورة وأن المعنيين ينشطان ضمن عصابة إجرامية منظمة مختصة في تزوير العملة الوطنية مع طرحها للتداول.

واوقفت الشرطة، شخص ثالث يعد أحد شركائهم.

وبعد الانتهاء من التحقيق أنجزت ملفات قضائية في حق جميع الموقوفين قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة عن قضية جناية بيع وتوزيع نقود مزورة صدر في حقهم جميعا أمر إيداع.