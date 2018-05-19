تفكيك شبكة وطنية لتزوير ملفات السيارات وحجز 100 ملف قاعدي مزور في البليدة

توقيف 19 شخصا واسترجاع 30 سيارة

أحبطت، أول أمس، فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، نشاط وتحركات شبكة إجرامية مختصة في تهريب وتزوير ملفات المركبات كانت تنشط على مستوى عدة ولايات من الوطن، على غرار الشلف وسطيف وبواسماعيل، تورط فيها 19 شخصا أسفرت عن استرجاع 30 مركبة من مختلف الأصناف والعلامات، حسبما كشف عنه الملازم الأول للشرطة شلالي محمد رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية البليدة بالنيابة.

هذه العملية الأمنية الهامة، هي ثمرة تحريات دامت أزيد من شهور من التتبع والترصد، تعود حيثياتها إلى معلومات وردت إلى فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها وجود مركبة تحمل ترقيم إحدى الولايات المجاورة على مستوى مدينة البليدة، ملفها القاعدي مزور مهيأ لتمريره على مستوى إحدى المصالح الإدارية، ليتم تكليف العناصر بتكثيف الأبحاث التي كللت بتوقيف المركبة واسترجاعها وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي.

وبعد التحريات المعمقة والدقيقة التي جندت لها إمكانيات مادية وبشرية، وكذا التقنية عالية الدقة، تحت إشراف رئيس أمن الولاية، شملت 100 ملف قاعدي مزور، وإمتدادا للتحريات المعمقة في الملف تم تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن، بعد حصول عناصر الفرقة الأمنية على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، أسفرت عن الإطاحة بأفراد الشبكة المتكونة من 19 شخصا واسترجاع 30 مركبة من مختلف الأصناف والعلامات من بينهم سيارات الأجرة الجماعي لكل من ولايتي الشلف وسطيف، وبعد استكمال كامل الإجراءات القانونية وسماعهم على محاضر إبتدائية، تم تقديمهم مساء الخميس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة.