تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات “الحرڤة” في عين تموشنت

تمكنت مصالح أمن عين تموشنت، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، اليوم الإثنين، لدى الأمن الولائي، تمت العملية بعد إحباط حرس السواحل للمحطة البحرية لميناء بوزجار مؤخرا لمخطط للهجرة السرية ل12 شخصا.

أين تم تحويلهم لمصالح الشرطة للتحقيق في القضية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

وأفضت التحقيقات، أنه قد تم استدراج المعنيين من خلال موقع للتواصل الاجتماعي، حيث تم التوصل إلى هوية منظم الرحلة السرية من وهران إضافة إلى 4 أشخاص آخرين متورطين.