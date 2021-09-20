تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات “حراڤة” في الطارف

موازاة مع حجز قارب تقليدي ومحرّك و 4 خزّانات بنزين

عملية شرطة “الشط” انتهت بتوقيف 7 أشخاص

نجحت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الخارجي “الشط” في ولاية الطارف، وفي عملية وصفت بالمهمة، في تفكيك نشاط شبكة وطنية مختصة في تنظيم رحلات هجرة سرية عبر البحر، متكونة من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من مدينة “الشط”.

وأسفرت العملية عن توقيف 4 “حراڤة” ينحدرون من ولايتي الجزائر وقسنطينة، فيما تم حجز قارب خشبي تقليدي الصنع، ومحرك ذات قوة 220 حصان، ومبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى هواتف نقالة، و 4 خزّانات بنزين بسعة 200 لتر من البنزين، حيث تم تحويلهم إلى مقر الشرطة بعد إخطار الجهات القضائية.

عملية الإطاحة بأفراد الشبكة، جاءت إثر ورود معلومات دقيقة، مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير لهجرة غير شرعية عبر البحر، انطلاقا من شاطئ “البطاح”، استدعى الأمر التدخل العاجل والسريع، ومداهمة المكان المتفق عليه، أين تمت محاصرة الجميع، بمن فيهم المرشحون للهجرة غير الشرعية، والمقدر عددهم بـ 4 أشخاص، و 3 منظمين للرحلة، أين تم حجز المعدات والقارب الخشبي تقليدي الصنع ودلاء البنزين ومحرك القارب.

وقد تم تكوين ملف قضائي للجميع، وتحرير محضر سماع في حقهم، لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بمحكمة “الذرعان”، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تهريب البشر عبر البحر وتنظيم رحلات غير شرعية، ومحاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة.