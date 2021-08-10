تفكيك شبكة وطنية لتهريب المخدرات وحجز 67 كلغ من “الكيف المغربي” ووثائق سيارات في تبسة

تمكنت عناصر فرقة الـ BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن تبسة، أول أمس، من تفكيك ثاني شبكة وطنية تنشط بين الحدود الغربية والشرقية في تهريب وترويج المخدرات وتوقيف شخصان يبلغان من العمر بين 26 و 32 سنة، واسترجاع سيارة سياحية و67 كلغ من صفائح “الكيف المعالج” المغربي وعدد من وثائق السيارات وهواتف نقالة وشرائح.

العملية النوعية جاءت في ظل انتشار جائحة المتحور “دلتا“، حيث قوات الأمن مجندة لمواجهة الجائحة.

وبناء على معلومات كشفت تحركات مشبوهة لشبكة وطنية لها امتداد دولي تنشط في تهريب وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بين الحدود الغربية والشرقية، ليتم تفعيل العمل الاستعلاماتي ومنها ربط العمل بالشبكة الإجرامية الأولى، التي عثر بحوزتها على 40 كلغ من “الكيف“، بحر الأسبوع الماضي، وبعد تحديد هوية المشتبه فيهما، تم التنسيق مع نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، قبل نصب كمين محكم عند مدخل مدينة تبسة الجهة الغربية، أين وصلت سيارة سياحية فاخرة إلى مكان الكمين، ليتم محاصرتها وتوقيف شخصين، قبل إخضاع العربة لعملية تفتيش دقيقة، مكن من العثور على كمية صفائح المخدرات مخبأة بإحكام موزعة في تجاويف السيارة والمحرك، وبعد تحويل الموقوفين لمصلحة الشرطة القضائية، تم الحصول على إذن تفتيش لمنزليهما، حيث تم استرجاع عدة وثائق لسيارات وهواتف نقالة وشرائح، في حين، يجري التدقيق والتحقيق لكشف بقية أفراد الشبكة، قبل تحويل ملف القضائية أمام الجهة القضائية المختصة لاحقا.