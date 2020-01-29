تفكيك شبكة وطنية لتهريب مادة العاج في الشلف

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من تفكيك شبكة وطنية تتكون من 6 أشخاص مختصة في تهريب مادة العاج “ناب الفيل”.

وحجزت ذات العناصر، 1.950 كلغ من هذه المادة، والتي كانت معدة للبيع بمبلغ 600 مليون سنتيم.

وجاءت هذه العملية إثر رصد أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، ينحدر من الشرق الجزائري، يقوم بالترويج لمادة العاج بغرض بيعها.

ليتم استدراجه بحسابات افتراضية من طرف المحققين والإطاحة به رفقة شريكه بمحطة النقل البري للمسافرين وسط مدينة الشلف.

كما أفضت التحقيقات إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة، والمقدر عددهم بأربعة أشخاص ينحدرون من إحدى ولايات الجنوب الجزائري.