تفكيك شبكة وطنية لتهريب و تزوير المركبات بالشلف

تمكنت، شرطة الشلف، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب وتزوير المركبات من مختلف العلامات والأصناف.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنّ عملية تفكيك الشبكة التي تتكون من 3 أفراد، كللت بإسترجاع 5 مركبات.

كما تم ضبط ملفات المركبات القاعدية المزورة والتي كانت محل تهريب دولي، استنادا لذات المصدر.

وقد أُحيل المشتبه فيهم الثلاث، والذين ينحدرون من ولايات متفرقة من الوطن أمام محكمة الشلف، وذلك بعد استيفاء ملف الإجراءات القانوني.

هذا وقد تم توجيه تهم عدة للمشتبه بهم الموقوفين عن قضية التهريب الدولي للمركبات ضمن جماعة إجرامية منظمة.

بالإضافة إلى التزوير، واستعمال المزور في الملفات القاعدية للمركبات، و سوء استعمال الوظيفة.