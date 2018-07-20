تفكيك شبكة وطنية للمتاجرة بالأسلحة والذخيرة والمخدرات بسكيكدة

فككت مصالح الدرك الوطني لسكيكدة شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالأسلحة والذخيرة والمخدرات من شرق إلى غرب البلاد.
وحسب ذات المصالح، فإن الشبكة تتكون من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و48 سنة.
حيث باشرعناصر الدرك التحقيقات تم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وطبيعة نشاطهم، وتم توقيف 3 منهم.
وعقب التحقيق معهم إعترفوا بهوية بقية العناصر أين تم القبض عليهم مع حجز 4 بنادق صيد وكمية معتبرة من الخراطيش.
وكذا حوالي 1 كلغ من المخدرات وأزيد من 25 مليون دج إضافة إلى مركبتين سياحيتين وجرار فلاحي.
وقد تم اليوم الجمعة تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء سكيكدة.
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