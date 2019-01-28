تفكيك شبكة وطنية للمتاجرة بالمخدرات وحجز 80 كلغ من الكيف في قالمة

تمكنت مصالح الأمن يهيليوبوليس في ڨالمة من تفكيك شبكة وطنية للمتاجرة بالمخدرات مع حجز 80 كلغ من الكيف المعالج.

العملية جاءت اثر تحقيقات لعناصر فرقة البحث والتدخل بهليوبوليس، عقب توقيف احد افراد الشبكة و العثور بحوزته على كمية من المخدرات.

وافضت التحقيقات إلى توقيف أفراد الشبكة مع حجز الكمية المذكورة من الكيف على شكل صفائح مهيأة للبيع.

بالإضافة الى مركبة كانت تستعمل في نقل هده السموم .

هدا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة، امام الجهات القضائية.