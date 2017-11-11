تفكيك شبكة وطنية مختصة في الاعتداء على سائقي المركبات والسطو عليها في بومرداس

كانت تنشط في 5 ولايات

نجحت فرقة البحث والتدخل التابعة لشرطة بومرداس، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في سرقة المركبات تحت طائلة التهديد، متبوع بالاعتداء على الضحايا، حيث كان أفراد الشبكة المكونة من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و37 سنة يستعملون في جرائمهم أسلحة بيضاء وغازات مسيلة للدموع، وينشطون في ولايات عديدة.

كان أفراد الشبكة ينتهجون أساليب عدة للإيقاع بالضحايا، خاصة من أصحاب الشاحنات والمركبات النفعية، أين يتم استهداف واستدراج السائقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و67 سنة لتسهيل مهمتهم بحجة نقل بضاعة معينة إلى مكان معزول، مستعملين في عملياتهم شخصا آخر يقوم بتتبع الشاحنة أو المركبة من الخلف وبعدها يتم الاعتداء على السائق منفردا بواسطة أسلحة بيضاء وغازات مسيلة للدموع، ليواصل المجرمون تنفيذ خطتهم في السرقة بسلب المركبة ونزع لوحة الترقيم الخاصة بها وتغيير الأرقام الموجودة في اللوحة مستعملين في نفس الوقت سيارة مستأجرة، ليقوم بعدها عناصر الشبكة بنقل المركبة المسروقة إلى مكان آخر مستعملين في ذلك عنصرا آخر من المجموعة يقلّهم من مكان لآخر قصد إبعاد الشبهات والشكوك عنهم، حيث باشرت عناصر فرقة البحث والتدخل تحريات واسعة وتحقيقات معمقة بعد تلقي شكاوى عديدة من ضحايا الشبكة.

وقد انتهت التحقيقات بتمديد الاختصاص لكل من ولايات البويرة وتيزي وزو والجزائر العاصمة والمدية من أجل كشف هوية الضالعين في القضايا المسجلة، والتي سجلت فيها فرقة البحث والتدخل نتائج إيجابية بالقبض على المجرمين وتحويلهم لمصالحها، ومن ثم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، الذي أمر بإيداع الجميع رهن الحبس إلى غاية مثولهم أمام العدالة.