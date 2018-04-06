تفكيك شبكة وطنية مختصة في الكيف بين وهران وبلعباس ومغنية

اوقفت عناصر الأمن الحضري الخامس بوهران 3 أشخاص ينتمون لشبكة وطنية مختصة في ترويج المخدرات و حجزت 6 كلغ كيف.

الشبكة تنشط عبر ولايات الغرب الجزائر خاصة ، وهران، سيدي، بلعباس ومغنية بتلمسان.

العملية التي نفذتها عناصر الأمن تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة بحي الحمري.

اين تم توقيف شخص بحوزته 3 كلغ كيف كان بصدد ترويجها.

حيث أبلغ بعد التحقيق معه عن شريك ينحدر من سيدي بلعباس.

بعد تمديد الاختصاص إلى الولاية، تم العثور بمنزله عقب أخذ إذن من وكيل الجمهورية على 3 كلغ كيف أخرى.

حيث تم تحويل المتهمين إلى مقر الأمن للتحقيق معهما.

وخلال مراحل التحقيق اقرا بالممون الرئيسي الذي يقطن بمغنية ولاية تلمسان، والذي لا يزال في حالة فرار.