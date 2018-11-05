تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات في عين تيموشنت

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وتتكون من أربعة أشخاص، تنشط عبر الحدود الغربية إلى الشرقية للوطن، حيث جاءت العملية على إثر معلومات تفيد بالنشاط المشبوه لهاته الشبكة.

وبعد مراقبة تحركاتهم لمدة فاقت الشهر أسفرت العملية عن توقيف مركبة، وحجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 01 قنطار كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة كان سائقها بصدد نقلها نحو احد الولايات الشرقية.

وأفضت التحريات إلى تحديد باقي أفراد الشبكة وعقب إذن بتمديد الاختصاص صادرة عن وكيل الجمهورية لمحكمة عين تموشنت، تنقلت ذات المصالح إلى ولاية سطيف، أين تم توقيف باقي أفراد الشبكة و حجز مركبة ثانية كانت تستعمل في تنقلاتهم.