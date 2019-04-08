تفكيك شبكة وطنية مختصة في النصب والإحتيال بميلة

الـــشبـــكـة تختص النصب على أصحاب المؤسسات الإنتاجية لصناعة أغدية الانعام

أطاح أمن ولاية ميلة بداية هذا الأسبوع بشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على أصحاب المؤسسات الإنتاجية لصناعة أغدية الأنعام.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 سنة و 49 سنة.

حيث راح ضحيتها عدة مؤسسات إنتاجية لصناعة منتجات تغدية الحيوانات والدواجن عبر مختلف أنحاء الوطن.

حيثيات القضية، تعود إلى تلقي عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، معلومات

تفيد بوجود شبكة إجرامية تختص النصب على أصحاب المؤسسات الإنتاجية لصناعة أغدية الانعام تنشط على مستوى بلديتي شلغوم العيد وتاجنانت.

تحريات الفرقة بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة لميلة، توصلت إلى أن أحد أفراد الشبكة قدم ملفا مزورا لصاحب شركة

لإنتاج أغدية الأنعام بتاجنانت، استفاد على إثرها من بضاعة تقدر بـ 800 مليون سنتيم مقابل شيك بنكي، وفقا لذات المصدر.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة بشلغوم العيد، تم وضع خطة عمل ميدانية رفقة عناصر فرقة البحث والتحري للأمن الولاية،

كللت بتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة بمدينة تاجنانت. إستنادا للذات المصدر.

وأسفر التحقيق مع المشتبه فيه عن توقيف باقي أفراد الشبكة الثلاثة، والمنحدرين من مدينة عنابة، أحدهم مطلوب لدى العدالة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق قدم أطراف القضية أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد حيث صدر في حق المتورطين 4 أمر إيداع رهن الحبس.