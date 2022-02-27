تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير الأوراق النقدية بخنشلة

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة، أول أمس، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير وطرح للتداول أوراق نقدية من العملة الوطنية فئة 2000 دينار جزائري من شخصين في مرحلة أولى من التحقيقات الجارية، أحدهما ينحدر من إحدى البلديات جنوب خنشلة، في العقد الثالث من العمر، مسبوق قضائيا، بصدد عقد صفقة لبيع 52 ورقة مزورة بالتنسيق مع شخص آخر ضمن الشبكة ينحدر من إحدى ولايات الوسط، مسبوق قضائيا هو الآخر، يبلغ من العمر نحو 28 سنة، مع حجز عتاد جد متطور وتجهيزات إلكترونية ومواد تستخدم في عملية التزوير.

وقد جاءت هذه العملية إثر تلقي فرقة الاستعلامات بأمن الولاية، معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص مشبوه يستغل مسكنه العائلي في بلدية “ششار”، في تزوير محررات رسمية وأوراق نقدية بالتنسيق مع شركائه من بعض ولايات الشرق والوسط.

وبالاستغلال الأمثل للمعلومات المتوفرة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية بمحكمة “ششار”، باشر أفراد فرقة البحث والتدخل إعداد خطة محكمة لمباشرة إجراءات التحري والبحث والمتابعة، قبل عملية التنفيذ التي تمت وفق الخطة بنجاح، أين تمت مداهمة مسكن المشتبه فيه في أحد أحياء بلدية “ششار” في الوقت المحدد، أعقبتها عملية تفتيش دقيقة.

العملية أسفرت عن حجز 52 ورقة نقدية مزورة من العملة الوطنية فئة 2000 دينار جاهزة للتداول والبيع

وأسفرت عن حجز 52 ورقة نقدية مزورة من العملة الوطنية فئة 2000 دينار جاهزة للتداول والبيع، وجهاز إعلام آلي متطور بجميع لواحقه، وطابعة حديثة مزودة بماسح ضوئي، و 34 ورقة مهيأة على شكل أوراق نقدية جاهزة للطبع، و 5 رزم من الأوراق البيضاء، ولفافة شريط “هولوغروم” يستخدم في عملية التزوير، وآلة تغليف كهربائية، وآلة متطورة لقطع الأوراق، وكمية من مادة الزئبق الأبيض، بمشاركة شخص آخر ينحدر من إحدى ولايات الوسط، الذي تم توقيفه في وقت لاحق بعد الحصول على الإذن لتمديد الاختصاص، حيث تم العثور في مسكنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، على أدوات ومستلزمات متطورة تستخدم في عملية التزوير.

ليتم إعداد ملفين جزائيين في حق المشتبه فيهما بموضوع تقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني، حيازة آلات وعتاد وأدوات متطورة تستخدم في تزوير النقود، في انتظار تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا في وقت لاحق بعد تمام التحقيق.

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