تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير العملة الوطنية بوهران

تمكنت عناصر من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، بالسانية، في وهران، من تفكيك شبكة وطنية مختصة تحترف تزوير العملة الوطنية.

العملية الناجحة لعناصر الدرك، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط هذه الشبكة المتكونة من 3 أشخاص، ينحدرون من ولاية غليزان، تم الإطاحة بهم على مستوى الطريق الوطني رقم 33، الرابط بين منطقتي السانية ومسرغين.

أين كان الموقوفون بصدد طرح وتداول مبلغ معتبر من العملة الوطنية المزورة، قدرتها مصادرنا بـ 290 مليون سنتيم، من فئة 1000 و2000 دج.

حيث كان الأشخاص الثلاثة، بصدد طرحها على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكرمة.

فيما تم استرجاع العتاد الخاص بعمليات التزوير، متمثل في أجهزة إعلام آلى، وهواتف نقالة كانت تستعمل في اتصالات أفراد الشبكة.

حيث تم اقتياد الموقوفين الثلاثة، إلى مقر الدرك الوطني، لاستكمال التحقيقات معهم، في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية، للبث في قضيتهم.