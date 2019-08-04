تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير وترويج العملة الوطنية بوهران

نجحت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك بسيدي الشحمي بالتنسيق مع فرقة شطيبو بوهران، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير وترويج العملة الوطنية.

تّم الاطاحة بأفراد الشبكة، المتكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 45 سنة، بمدخل منطقة سيدي الشحمي، بعد تمديد الاختصاص إلى ولايتي تيبازة وسيدي بلعباس.

حيث تمكنت ذات المصالح، من استرجاع مبلغ مزور من العملة الوطنية قدر بأكثر من مليار سنتيم ، إلى جانب عتاد خاص بعمليات التزوير وسيارة سياحية كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة.

العملية التي نفذتها عناصر الدرك للفقرتين الاقليميتين تمت استغلالا لمعلومات تفيد بإبرام صفقة بيع مبلغ معتبر من العملة الوطنية بإقليم ولاية وهران.

اين تم بعد استغلال عنصر الاستعلام من الإطاحة بعناصر الشبكة الخمسة المنحدرين من ولايات بشار، سيدي بلعباس، تيبازة والجلفة من بينهم 3 سلفيين تم بعد الاستماع إلى الموقوفين واستكمال التحقيقات معهم.

اين تم استرجاع بعد تمديد الاختصاص إلى كل من ولايتي سيدي بلعباس وتيبازة مبلغ مليار سنتيم مزورة فئة 2000 دج

إلى جانب حجز طابعة، وحدة مركزية خاصة بجهاز إعلام الي، هواتف نقالة وسيارة سياحية كانت تستغل في تنقل أفراد العصابة لترويج العملة الوطنية المزورة.