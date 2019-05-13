تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب السيارت بالبويرة

تمكنت قوات فرقة مكافحة الإجرام التابعة لأمن ولاية البويرة من تفكيك شبكة وطنية لتهريب السيارات مكونة من 29 شخصا

تتراوح أعمارهم بين 25 و57 سنة، ينحدرون من البويرة ومن ولايات أخرى كتلمسان وإسترجاع تسعة مركبات،حسب بيان لمصالح الأمن،اليوم الإثنين.

وخلال هذه العملية، تم إسترجاع تسعة مركبات من أنواع مختلفة من طرف فرقة مكافحة الإجرام التي شرعت في تحقيقها منذ نوفمبر 2018.

وكان أعضاء هذه الشبكة ينشطون في البويرة وفي ولايات مجاورة كتيزي وزو، المدية، بومرداس، برج بوعريريج، و سطيف.

وتم توقيف المتهمين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة البويرة صباح اليوم الإثنين، يضيف المصدر ذاته .

في حين تبقى ستة سيارات مسروقة من طرف هذه الشبكة لا تزال محل بحث و التحقيق متواصل .