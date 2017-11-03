تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات بسكيكدة

تتكوّن من 13 شخصا وكانت تنشط في 12 ولاية

تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة في سكيكدة، من وضع حد لنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات في حالة توقف وتفكيها مع عرضها للبيع، الشبكة التي تنشط محليا ببلدية كركرة غرب الولاية إلى غاية بلدية عزابة، وعلى مستوى 12 ولاية أخرى، تتكون من 13 مشتبه فيه تتراوح أعمارهم بين 25 و48 سنة تم توقيفهم جميعا مع حجز مركبات كانت مسروقة.

مكّنت العملية التي تمت إثر تحقيق تم فتحه بعد تلقي المصالح المذكورة لعديد الشكاوى، من استرجاع كمية كبيرة من قطع الغيار ولواحق سيارات، وكذا عديد الأجهزة التي تستعمل في عمليات التزوير، حيث انطلقت التحقيقات في القضية التي استمرت لمدة شهرين كاملين، إثر الانتشار الكبير لعمليات ومحاولات سرقة السيارات، ليتم وضع خطة عمل مكنت من إحباط عملية سرقة لسيارة ببلدية الحروش، مع حصول مصالح الأمن على قرائن ودلائل كانت بمثابة الخيط الذي تم تتبعه بتحريات في حوالي 13 ولاية أخرى، بعد تمديد الاختصاص، وفقا للقوانين المعمول بها، وهو ما مكن من تفكيك شبكة السرقة وبعدها شبكة تعمل على تفكيك هذه السيارات وبيع قطع غيارها ومجموعة أخرى تقوم بتزوير وثائق هذه السيارات وطرحها في السوق بأرقام ووثائق مزورة، وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة الذي أمر بوضع 8 أشخاص الحبس المؤقت بعد متابعتهم بتهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل والتعدد والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وهياكل قاعدية للسيارات، والكسر باستحضار مركبة، وإخفاء أشياء مسروقة ووضع سيارات مسروقة تحت السير.