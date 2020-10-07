تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة الشاحنات واعادة بيعها بالبليدة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة واد العلايق بالبليدة من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المركبات.

وتنشط هذه الشبكة، على مستوى دائرة وادي العلايق وعدة ولايات مجاورة.

هذا وتعود وقائع القضية إلى تقييد شكوى من طرف أحد المواطنين إثر تعرضه لسرقة شاحنته بجميع وثائقها، وعليه تم فتح تحقيق في القضية.

وبعد تكثيف الابحاث والتحريات تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، ومكان تواجد المركبة محل السرقة.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهوية، تم العثور على الشاحنة داخل مسكن المشتبه فيه، بالإضافة إلى شاحنتين أخرتين تبين أنهما محل بحث تمت سرقتهما من وسط مدينة البليدة واخفائهما لإعادة بيعهما بعد تزوير ملفاتهما.

بالإضافة إلى حجز لواحق لمركبات وعدد معتبر من المفاتيح الخاصة بمركبات، تم الاستيلاء عليها، وواقي صدمات لمركبة مفككة عليه لوحة ترقيم سيارة محل سرقة من ولاية مجاورة.

ومواصلة التحريات واستغلال المعلومات والربط بين جميع القضايا المسجلة، تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة مع استرجاع مركبتين تم تزوير أرقامها التسلسلية وملفاتها القاعدية.

للاشارة فإن المشتبه فيه الرئيسي ضبط بحوزته رخصة سياقة مزورة، وهو محل ثلاث أوامر بالقبض من طرف الهيئات القضائية بخصوص قضايا مماثلة.