تفكيك شبكة وطنية منظمة مختصة في الجريمة الإلكترونية بوهران

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الجريمة الالكترونية.

وحسب بيان من مصالح الأمن اليوم الثلاثاء، فقد كانت هذه الشبكة المتكونة من ثلاثة أشخاص من جنسيات إفريقية وشخص جزائري.

والذي كان محل أمر بالقبض في قضايا التزوير، وإستعمال المزور والنصب والإحتيال تنشط على مستوى 10 ولايات من الوطن.

وقد تمت عملية توقيف هؤلاء الأشخاص بناء على تحريات معمقة حول نشاط العصابة التي إستهدفت ضحايا عن طريق شبكة التواصل الإجتماعي.

بحسابات وهمية من أجل النصب والإحتيال عليهم لسلبهم مبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية والأجنبية.

واسفرت هذه العملية عن حجز آلات ومعدات كانت تستعملها هذه العصابة منها 6 هواتف نقالة ذكية، و30 شريحة إتصال تستعمل في عمليات النصب و2 كمبيوتر محمول.

بالإضافة إلى منظار ميداني وجهازي راديو لاسلكي ووثائق مزورة لهويات متعددة وطنية وأجنبية، يضيف المصدر.

كما تم أيضا حجز 200 وحدة من وصولات دفع وسحب الأموال و4 صكوك بريدية بهويات مزورة.

وكشوف حسابات بنكية لمبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية والصعبة فصلا عن إسترجاع مبلغ 100ألف دج .

وسيتم تقديم أفراد العصابة أمام العدالة، بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير، إستعمال المزور والنصب والإحتيال، وفق المصدر ذاته.