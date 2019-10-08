تفكيك شبكة وطنية منظمة مختصة في تزوير الأوراق النقدية بوهران واسترجاع 900 مليون

تمكنت عناصر من فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية القضائية بأمن وهران، من تفكيك شبكة وطنية منظمة مختصة في التزوير واستعمال المزور للعملة الوطنية.

وتم استرجاع حوالي 900 مليون سنتيم فئة 2000 دج وحجز معدات عالية الجودة تستعمل في عمليات التزوير إلى جانب وثائق ومحررات رسمية وكشوف بنكية.

كما تم توقيف 5 متورطين تم تحرير ضدهم اجراء قضائي سيحالون بموجبه أمام العدالة.

العملية النوعية لذات الفرقة تمت استغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بنشاط الشبكة أسفرت عن الاطاحة بالمتورط الأول فى حالة تلبس. وضبط بحوزة الموقوف قيمة مالية تقدر بـ 20 مليون سنتيم مزورة واستكمالا للتحقيقات تم التوصل إلى المتهم الرئيسي والمتورطين الآخربن.

وذلك بعد استصدار اذن من وكيل الجمهورية بتمديد الاختصاص الى دائرة وادي تليلات أين تم حجز مبلغ 850 مليون سنتيم مزور ومعدات تزوير .