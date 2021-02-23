تفكيك شبكة وطنية من 17 شخصا مختصة في تزوير ملفات السيارات!

أفرادها ينحدرون من برج بوعريريج وسطيف وتيارت

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج، من توقيف 17 شخصا، في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، تقليد أختام الدولة والدمغات، تهريب المركبات ووضع مركبات للسير بمواصفات غير مطابقة، سرقة المركبات، إخفاء أشياء مسروقة، جنحة تحرير عمدا شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها، والإهمال المؤدي إلى تسجيل مركبة في البطاقة الوطنية للترقيم بملف قاعدي مزور.

التحقيقات المعمقة التي قامت بها مصالح الأمن، بينت أن 13 مركبة وضعت للسير بمواصفات غير مطابقة بعد تزوير ملفاتها القاعدية الأصلية من طرف شبكة وطنية متكونة من 17 شخصا ينحدرون من ولايات برج بوعريريج وسطيف وتيارت، وتم إنجاز ملف قضائي ضدهم وقدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.