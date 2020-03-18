تفكيك شبكة وطنية وحجز مخدرات و100 مليون سنتيم بغرداية

أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن غرداية، بعصابة وطنية تنشط بمحور تلمسان وغرداية والمنيعة تتكون من 6 أفراد.

وحجزت ذات المصلحة، 6 صفائح من المخدرات، إلى جانب مبلغ مالي قدر بـ100 مليون سنتيم.

إلى جانب حوالات قيمتها 512 مليون سنتيم، وأسلحة بيضاء، وسيارتين للنقل الحضري.

وتعود تفاصيل القضية، بعد توقيف شخص بحوزته كمية من المخدرات.

ليتواصل التحقيق بعد تفتيش منزل الموقوف، وتم بعد ذلك الوصول إلى باقي أفراد الشبكة.

وتم تنفيذ مداهمات، وتفتيش منازل المشتبه فيهم، ليتم حجز أموال وسكاكين ومنظار ليلي، إلى جانب هوية الممول، والمنحدر من ولاية تلمسان.

فيما كان أفراد العصابة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 31 و55 سنة، تستعمل سيارتين للنقل الحضري حسب مصالح أمن ولاية غرداية.