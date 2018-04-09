تفكيك شبكة وطنيّة مختصّة في سرقة المواشي بميلة

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية فرجيوة من تفكيك شبكة إجرامية جهوية مختصة في سرقة المواشي عبر ولاية ميلة.

والولايات المجاورة وتم حجز مركبتين واسترجاع 44 رأس غنم.

ومكّنت العملية من توقيف 5 أشخاص آخرين متورطين في قضايا سرقة المواشي، بمشتة تاراست على الطريق الوطني رقم 77.

الرابط بين بلديتي فرجيوة وبوحاتم بعد عملية مراقبة لسيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية باتنة كان على متنها 3 أشخاص.

تبين بعد التعرف على هوياتهم أنهم مسبوقون قضائيا ليتم توقيفهم مباشرة.

ومكّنت التحقيقات مع الموقوفين، من كشف تورطهم في عمليات سرقة المواشي التي وقعت بإقليم الولاية.

كما تم تحديد هوية 3 أشخاص آخرين على علاقة مباشرة مع الشبكة وبتمديد الاختصاص تم توقيف أحدهم بولاية باتنة.

و آخر ينشط في بيع المواشي من ولاية قالمة، فيما لا يزال الثالث المنحدر من ولاية بسكرة في حالة فرار.

ومكّنت العملية الأخيرة من حجز مركبتين واسترجاع 44 رأس غنم .

وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تمّ تقديم الموقوفين أمس الأحد، أمام محكمة فرجيوة

أين أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.