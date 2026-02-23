تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز 3590 كبسولة و3 كلغ كيف

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني مسوس وشرطة بوزريعة الأسبوع المنصرم، في عمليتين متفرقتين، بشبكتين إجراميتين متكونتين من 10 أشخاص، ضلعوا في جرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث مكنت العمليتين من ضبط قرابة 03 كلغ كيف معالج و 3590 قرص مؤثر عقلي وأسلحة بيضاء محظورة.

وحسب ما ورد في بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الاثنين، أن وقائع القضية انطلقت عقب تحريات معمقة أفضت إلى كشف نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

إذ تمكن رجال الضبطية من تحديد هوية أفرادها وتوقيفهم تباعا مع ضبط هذه الكمية من السموم مخبأة داخل مساكن الموقوفين.

وتحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم العثور على (3590) غ قرص مؤثر عقلي و (02) كلغ و(812) غ مخدرات من نوع كيف معالج.

بالاضافة الى (13) سلاح بيضاء محظور من مختلف الأنواع والأحجام مع (03) شماريخ ومبلغ مالي يقدر ب(163) مليون و(150) ألف سنتيم من عائدات ترويج السموم.

وعليه تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس وفقا لملف إجراءات جزائية.