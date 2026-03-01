تفكيك شبكتين لترويج المؤثرات العقلية بالعاصمة وتوقيف 10 أشخاص

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية، مع توقيف عشرة (10) أشخاص مشتبه فيهم.

وجاءت هذه العملية النوعية عقب تحريات ميدانية مكثفة باشرتها المصالح الأمنية، حيث أفضت الأبحاث إلى كشف نشاط الشبكتين الإجراميتين وتحديد هوية أفرادهما، قبل أن يتم توقيفهم تباعاً، مع حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة داخل مساكن المشتبه فيهم.

وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، عن ضبط:

23.365 كبسولة من المؤثرات العقلية.

مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين و900 ألف سنتيم من عائدات الترويج.

ثلاث (03) مركبات سياحية ودراجة نارية استُعملت في نقل وتوزيع هذه السموم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً لمتابعتهم وفق ملف جزائي.