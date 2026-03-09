تفكيك شبكتين وطنيتين لسرقة السيارات واسترجاع 4 مركبات بالعاصمة

تمكنت مصالح شرطة الجزائر العاصمة، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك جماعتين إجراميتين مختصتين في سرقة المركبات ينشط أفرادهما عبر عدة ولايات من الوطن، مع توقيف خمسة أشخاص واسترجاع أربع مركبات مسروقة.

وجاءت هذه العملية في إطار جهود المصالح الأمنية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، حيث باشرت عناصر الضبطية القضائية تحقيقات معمقة عقب تلقي شكاوى من مواطنين على مستوى عدة مقرات للشرطة، بعد تعرض مركباتهم للسرقة.

وأسفرت التحريات التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، والمدعمة باستغلال الوسائل التقنية، عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، مع استرجاع أربع مركبات محل سرقة.

كما مكنت العملية من حجز أدوات كانت تستعمل في تنفيذ عمليات السرقة، إضافة إلى وثائق إدارية ولوحات ترقيم مزورة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، لمتابعتهم بتهم تتعلق بتكوين شبكات وطنية مختصة في سرقة المركبات.