تفكيك شبكتي متاجرة وترويج للكوكايين والأقراص المهلوسة بوهران

تمكنت عناصر من فرقتي البحث والتدخل 1 و2 التابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بمروجي مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية.

أين تم توقيف 4 أشخاص وحجز 1970 قرصا مهلوسا و150 غ الى جانب 20 غ من الكوكايين ومبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 223 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حجز 02 مركبتين وقارب مطاطي ومضخة هواء.

الشبكة تتراوح أعمارهم مابين 27و 35 سنة، أفرادها كانوا يستغلون في عمليات تنقلاتهم مركبيتين من أجل ترويج هذه السموم عبر كامل إقليم مدينة وهران.

وبعد وضع خطة محكمة تم توقيف المتورطين على مستوى حي قمبيطة، أين تم حجز 180 قرص مهلوس من نوع بريغابالين ومبلغ مالي يفوق 17 مليون سنتيم.

وبعد تفتيش المسكن المشترك للمتروطين تم حجز 1780 قرص مهلوس و 150 غرام من الكيف المعالج وسلاح أبيض من نوع بوشية ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 8 ملايين سنتيم.

فيما تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI02 من الإيقاع بمتورط يبلغ من العمر 58 سنة مسبوق قضائي ضبط بحوزته كمية من الكوكايين وزنها يقدر ب 20 غرام.

محل بحث وفقا لـ 05 نشرات بحث وبعد إستصدار إذن بالتفتيش لمسكنه تم حجز 02 صفيحتين من الكيف المعالج بوزن 197 غرام مبلغ مالي يفوق 197 مليون سنتيم من عائدات الترويج.