تفكيك عصابة أحياء زرعت الرعب وسط سكان حي “تيجديت” في مستغانم

قام عناصرها بتفكيك زجاج 6 سيارات وسرقة أغراض من داخلها

تمكنت، أمس، عناصر من الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني في مستغانم، من توقيف شخصين أعمارهما 18 و 19 سنة، ينحدران من ولاية مستغانم، أحدهما من معتادي الإجرام، متورطين في عدة قضايا، منها تكوين جماعة أشرار، السرقة بالتعدد مع توافر ظرف الليل، السرقة وقضية التحطيم العمدي لملك الغير، فيما بقي شريكهما الثالث في حالة فرار .

القضية جاءت بناءً على عدة شكاوٍ قدمت من طرف مواطنين ضحايا بتاريخ 16 و 17 و 18 من الشهر الجاري، مفادها تعرض سياراتهم للتحطيم العمدي لغرض السرقة، أين تمكنوا من سرقة حافظة أوراق بها وثائق إدارية، والسرقة من داخل منزل طالت أجهزة كهرومنزلية ومجموعة من الأفرشة، وذلك على مستوى حي “تيجديت” الشعبي وسط مدينة مستغانم، تم استرجاعها.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها الضبطية القضائية لذات الأمن الحضري، مكنت من تحديد هوية أحد الفاعلين، وتوقيفه برفقة شريكه اللذين اعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما، مصرحين أنهما قاما بتحطيم زجاج السيارات البالغ عددها 6، لغرض السرقة من داخلها، حيث كانت كل سرقاتهم تتم خلال الفترة الليلية من الساعة الواحدة إلى غاية الثالثة صباحا مستغلين إجراءات الحجر المنزلي وخلو الشوارع من المارة.

وبعد إنجاز ملف إجراء قضائي ضد سالفي الذكر، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.