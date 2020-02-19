تفكيك عصابة أشرار بينهم إمرأة استولت على 370 مليون سنتيم بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بمدينة سيق بمعسكر، من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة من داخل المنازل.

وتتكون هذه المجموعة، من 3 أشخاص ، تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 سنة.

ومكنت العملية، من استرجاع مسروقات متمثلة في مبلغ مالي ومجوهرات من المعدن الأصفر.

وجاءت العملية، إثر شكوى تلقتها فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني من طرف الضحية، حول تعرضه لجريمة السرقة من داخل مسكنه العائلي من طرف مجهولين.

وفقد الضحية في العملية، مبلغا ماليا قدره بأكثر من 119 مليون سنتيم، وكمية من المجوهرات من المعدن الأصفر قدرت قيمتها المالية بــ 250 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى هاتف نقال، ولوحة إلكترونية وجوازات سفر.

ليفتح عناصر الفرقة تحقيقا في القضية، حيث تمكنوا بعد استغلال تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة من تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين البالغين من العمر 20 و 23 سنة، وتوقيفهما.

وتبين خلال التحقيق تطابق بين البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة، و بصمات أحد المشتبه فيهما اللذان اعترفا بالفعل المنسوب إليهما.

كما أفضى التحقيق معهما إلى ضلوع إمرأة في القضية وتوقيفها بعد أن قامت بإخفاء مسروقات، فيما يتواجد مشتبه فيه آخر في حالة فرار .

وتمكن عناصر الأمن الحضري الثاني خلال التحقيق في القضية، من استرجاع جزء كبير من المجوهرات المسروقة وجزء من المبلغ المالي المسروق يقارب 57 مليون سنتيم.

لتستكمل إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيهم، ثم قدموا أمام العدالة التي أمرت بوضعهم رهن الحبس.