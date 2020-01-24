تفكيك عصابة استهدفت عيادة طبية بغريس في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية، بأمن دائرة غريس، بمعسكر، من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة، متكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و 22 سنة.

المجموعة الاجرامية استهدفت عيادة طبية بمدينة غريس، حيث تعود وقائع القضية إلى منتصف شهر جانفي الجاري ، عندما تلقت فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة بلاغا من قبل أحد المواطنين حول تعرض عيادة طبية لجريمة السرقة من طرف مجهولين.

وعليه تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تم إجراء المعاينة الميدانية وفتح تحقيق حول القضية، تمكن خلاله عناصر فرقة الشرطة القضائية بعد تحريات حثيثة من تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما.

حيث اعترفا خلال التحقيق بالفعل المنسوب إليهما ليستمر التحقيق معهما والذي أفضى إلى توقيف بقية شركائهم الثلاثة في الجريمة.

كما تمكن عناصر الفرقة من استرجاع بعض المسروقات بأحد المساكن المهجورة بضواحي مدينة غريس، متمثلة في لوازم طبية، لتستكمل ضدهم إجراءات التحقيق في القضية، وقدموا أمام العدالة التي أمرت بوضع اثنين منهم رهن الحبس.