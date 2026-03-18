تفكيك عصابة اعتداء وسرقة مركبة بالسحاولة وحجز مخدرات

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن بالسحاولة، التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص، تورطوا في قضية اعتداء بسلاح أبيض متبوع بسرقة مركبة.

وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين، أفاد فيها بتعرضه لاعتداء تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح أبيض محظور، قبل أن يتم سلب مركبته. وعلى إثر ذلك، باشرت عناصر الضبطية القضائية تحرياتها تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، مدعومة باستغلال الوسائل التقنية، ما أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وأسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص واسترجاع المركبة المسروقة، إضافة إلى حجز 205 كبسولة من المؤثرات العقلية، و84 غراماً من المخدرات الصلبة (كوكايين)، و5 غرامات من الكيف المعالج، إلى جانب 6 أسلحة بيضاء محظورة. كما تم ضبط ميزان إلكتروني يُستعمل في ترويج السموم، مع حجز دراجة نارية كانت تُستخدم في نقل المخدرات.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً، لمتابعتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.