تفكيك عصابة السطو على منازل و محلات المواطنين بالطارف

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالطارف، من تفكيك مجموعة أشرار متكونة من ثلاثة مجرمين، كلهم مسبوقين قضائيا و مختصين في سرقة المنازل و المحلات التجارية عن طريق الكسر، باستعمال مركبة، و باستغلال ظرف الليل.

و ينحدر أفراد العصابة من ولايتي عنابة و الطارف، وهم في العقد الثاني من العمر، حيث تعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة بالأمن الحضري الثاني بالطارف شكاوى من طرف بعض المواطنين، المقيمين بكل من حي سبعة رقود و ايوس بالطارف، بخصوص تعرض مساكنهم و محلاتهم التجارية للسرقة من طرف مجهولين.

و بناء على التحقيق الذي فتحته فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، تم تحديد هوية أفراد العصابة، و الذين ضبطوا جميعا في حالة تلبس على متن مركبة سياحية.

وعثر بحوزتهم على أداة الجريمة المتمثلة في مقلع مسامير لكسر أقفال الأبواب، وكذا قفازات بلاستيكية لإخفاء البصمات.

وقد أنجزت ضدهم ملفات قضائية عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة بتوافر ظرف الليل والكسر واستعمال مركبة.

حيث تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الطارف، وصدر ضدهم حكم بوضعهم تحت الرقابة القضائية.