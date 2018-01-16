تفكيك عصابة تتاجر في الخمر وحجز 3 آلاف قارورة بقالمة

أخبار الجزائر
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تفكيك عصابة تتاجر في الخمر وحجز 3 آلاف قارورة بقالمة
بقلم  هشام قاسمي

أطاح عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمجاز الصفاء بعصابة مختصة في نقل و بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

كما تم حجز 3 آلاف قارورة خمر من مختلف الانواع و الاحجام المستوردة، بالاضافة الى حجز شاحنتين.

وجاءت العملية إثر ترصد حركة شاحنتين مشبوهتين على الطريق الاجتنابي الرابط بين مجاز الصفاء و بوشقوف.

و اثناء عملية التفتيش تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

ليتم على اثرها توقيف 3 أشخاص ينحدرون من مدينة سوق اهراس، وتم تكوين ملف قضائي لهم بعد اتخاد الاجراءات الادارية و القانونية.

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