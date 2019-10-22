تفكيك عصابة تتاجر في الهيروين بتيبازة وتنشط عبر ولايات الوسط

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيبازة من توقيف ستة اشخاص يتاجرون في مادة الهيروين بولايات الوسط ،عملية القبض على افراد العصابة.

العملية جاءت اثر قيام عناصر شرطة المرور من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدواودة بدورية عادية.

وأثناء توقيفهم لسيارة أجرة لغرض المراقبة لفت انتباههم احد الركاب يظهر علية الارتباك عند ملاحظته إفراد الدرك الوطني قام برمي كيس بلاستيكي تحت المقعد.

على الفور تم تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا ،حيث تم العثور على كيس شفاف به 03 جرعات من مسحوق ابيض اللون.

بالإضافة إلى قطعة من الكيف المعالج ،على اثر ذلك تم توقيفه و اقتياده مقر الفرقة المختصة إقليميا، مواصلة للتحقيق.

وبالاستعانة بالخلية التقنية للدرك الوطني بتيبازة تم التوصل إلى أن المسحوق الأبيض الموجود في الأكياس البلاستكية عبارة عن مادة الهيروين .

بعد الاستغلال الجيد للشخص الموقوف تم التوصل إلى هوية باقي أفراد العصابة وبإذن من وكيل الجمهورية تم تمديد الاختصاص إلى ولاية الجزائر .

حيث تم توقيف خمسة مشتبه فيهم آخرين في القضية وحجز كمية من مادة الهيروين مقسمة على شكل جرعات بأكياس صغيرة مهيأة للترويج.

كما اسفرت هذه العملية على حجز 09 غرام من مادة الهيروين مقسمة في أكياس بلاستكية صغيرة وقطعتين من الكيف المعالج وهواتف نقالة تستعملها العصابة في الاتصال .

فيما بينها،كما تم توقيف 6 مشتبه فيهم في القضية و الذي تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا .