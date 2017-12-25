تفكيك عصابة تحتال على مصانع الأعلاف عبر “الفايسبوك” في الطّارف

تمكّنت فرقة الدرك الوطني بالدرعان في ولاية الطارف، من تفكيك عصابة النصب والإحتيال على مصانع إنتاج أعلاف الأنعام عبر “الفايسبوك”.

العصابة تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 40 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.

تمّ توقيفهم بعد تمديد الإختصاص و استرجاع جزء من البضاعة المسروقة.

و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان الذي أمر بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت.

يشار إلى أنّ العصابة تعتمد على إعلانات المصانع ووحدات إنتاج الأعلاف المنشورة على “الفايسبوك”، لتقوم بأعمال النصب و السطو و تفريغ البضاعة على مستوى الطريق السيار شرق غرب مخرج الذرعان لتسهيل عملية الفرار بين الطريقين.