تفكيك عصابة تحترف إجهاض الفتيات في العاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي فرج التابعة لكتيبة زرالدة بالجزائر العاصمة من توقيف عصابة احترفت الإجهاض.

العصابة تعمل على إجهاض الفتيات الحوامل مقابل مبالغ مالية معتبرة.

حسبما علم اليوم الخميس عن المكلّفة بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر الملازم الاول اونيس سعاد.

وأوضحت الملازم أونيس، أنّ بداية التحريات كانت بعد استغلال معلومات وردت إلى الفرقة تتعلق بوجود شبكة مكوّنة من أربعة اشخاص.

تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 60 سنة من بينهم امرأتان إحداهما تتكفل بإحضار الضحايا.

والثانية تقوم بعملية الإجهاض بإحدى المستودعات ببلدية بوزريعة.

فيما يتكفل العنصرين الآخران بجلب دواء محدد يستخدم في عملية الإجهاض من دول أجنبية.

وبعد التحريات قامت الفرقة بتوقيف جميع أفراد الشبكة وهم بصدد إجراء عملية إجهاض لإحدى الفتيات.

كما تم أيضا حجزعلبة للدواء المستعمل في العملية، كما تبيّن أن أفراد العصابة يقومون بهذه العمليات مقابل مبالغ مالية معتبرة.