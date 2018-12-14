تفكيك عصابة تروج المخدرات والأقراص المهلوسة بالطارف

تمكنت عناصر أمن دائرة بوحجار من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في ترويج بالمخدرات والمهلوسات العقلية والخمر.

والعصابة تتكون من 4 أشخاص من بينهم مسبوق قضائيا تتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والثالث ينحدرون من مدينة بوحجار.

أين تم حجز خلال هذه العملية 387 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و70 غ من المخدرات مجزأة ومهيأة للترويج.

بالإضافة إلى 96 زجاجة مشروبات كحولية من أنواع مختلفة وستة أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، ومبلغ مالي يقدر بـ 7740دينار.

تعود وقائع القضية الى استغلال مصالح الشرطة لأمن دائرة بوحجار لمعلومات مفادها قيام شخص بالتخطيط لجلب كمية معتبرة.

من المؤثرات العقلية والمخدرات وكذا مشروبات كحولية من مدينة عنابة لغرض تسويقها على مستوى مدينة بوحجار.

بإستعمال مركبة ملك له وعلى اثر عملية تطويق محكمة لجميع مداخل ومنافذ مدينة بوحجار .

تمكنت ذات العناصر من توقيف مركبة كان على متنها شخصين مشتبه فيهما ليتم تحويلها إلى مقر أمن الدائرة.

وبعد عملية التفتيش الدقيق لها تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 96 زجاجة خمر.

وكمية من المخدرات مجزأة ومهيأة للترويج وكذا مجموعة من الأقراص المهلوسة قدرعددها بـ33 قرص.

ليتم فتح تحقيق معمق في القضية الذي أسفر إلى تورط شخصين آخرين من بينهم رئيس العصابة وهو مسبوق قضائيا.

واستمرارا في التحقيق من خلال عملية تفتيش لمساكن المعنيين التي مكنت من حجز كمية أخرى من المخدرات وكذا أقراص مهلوسة.

تم انجاز ملف قضائي ضدهم عن قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية لغرض المتاجرة و بيع مشروبات كحولية بدون رخصة.

مع حيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي قدموا أمام الجهات القضائية لدى محكمة بوحجار صدر في حقهم جميعا أمر إيداع