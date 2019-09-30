تفكيك عصابة تروج وتتاجر بالمهلوسات والكيف بوهران

تمكنت مصالح أمن وهران، في عمليات متفرقة من الإطاحة بجماعات أشرار مختصة في ترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية والكيف.

وتقدر كمية المهلوسات، بأكثر من 1600 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، إلى جانب كمية من الكيف المعالج وأسلحة البيضاء.

بالإضافة إلى، مبلغ مالي يقدر بـ50 الف دج يعتبر من عائدات المتاجرة بالسموم.

وتم توقيف 6 أشخاص سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية للبث في قضيتهم.

ففي عملية أولى تم الإيقاع بـ3 أشخاص وجز 832 قرص مهلوس،231 غرام من الكيف المعالج.

ومبلغ مالي يقدر بـ25000 دج يعتبر من عائدات الترويج إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة.

وتمكنت الشرطة، من وضع حد لنشاط مروجين بالوسط الحضري استغلالا لمعلومات تتراوح أعمارهما مابين 20 و45 سنة احدهما مسبوق قضائي.

بعد إستصدار إذن بتفتيش مسكنهما تم حجز 417 قرص مهلوس و111غرام من المخدرات، 3 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.

بالاضافة إلى 16 عمود من الألعاب الناري “فلومبو”، ومبلغ مالي يفوق بـ15000دج.

كما تم وضع حد لمروج يبلغ من العمر 30 سنة،وضبط بمسكنه 405 قرص مهلوس وكمية من الكيف المعالج تقدر بـ120غرام.

ومبلغ مالي يقدر بـ10000دج من عائدات الترويج إلى جانب قارورة غاز مسيل للدموع.