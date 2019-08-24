تفكيك عصابة ترويج “الصاروخ” تقودها امراة بتيبازة

تمكنت فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني بتبازة، من الإطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية متكونة من أربعة أفراد.

عملية توقيف مشتبه فيهم جاءت بناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها ذات المصالح حول نشاط العصابة، وعلى الفور تم التنقل إلى عين المكان من طرف دورية لفصيلة الأمن و التدخل بعد وضع خطة محكمة لتوقيف مشتبه فيهم.

أين تم توقيف المشتبه فيه الأول و بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة وقطعة من الكيف المعالج.

وتم تسليم القضية إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، مواصلةً للتحقيق واستغلالا للشخص الموقوف تم التوصل إلى شريكه الثاني الذي كان بصدد تزويده بكمية من الأقراص المهلوسة.

المشتبه فيه الثاني تم توقيفه رفقة امرأة و سائق على متن سيارة مخصصة الأجرة غير قانونية، و بعد التفتيش الدقيق تم العثور على الأقراص المهلوسة التي كانت موجهة للترويج داخل حقيبة يد .