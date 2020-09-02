تفكيك عصابة تروّج المخدرات وحجز قرابة 3 كيلو غرام من الكيف بقالمة

نجحت عناصر فصيلة الابحاث للدرك الوطني بقالمة، في تفكيك نشاط عصابة إجرامية مختصة في بيع وترويج المخدرات.

وتتكون الشبكة من 4 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 35 و 39 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من المدينة.

وأسفرت عملية التوقيف عن حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، قدرت بكيلوا غرامين ونصف من القنب الهندي على شكل صفائح.

كما تم حجز مبلغ مالي كبير من عائدات الإتجار غير الشرعي بالمخدرات.

عملية الإطاحة بنشاط العصابة، جاءت إثر ورود معلومات دقيقة للمصالح الأمنية، مفادها وجود أشخاص معروفين بنشاطهم الإجرامي.

وأثناء تسليم المخدرات داهمت العناصر الامنية المكان وأوقفت جميع المشتبه فيهم وتحويلهم على التحقيق، بعد إخطار الجهات القضائية.

وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة ، أمام الجهات القضائية ، للنظر في التهم الموجهة إليهم.