تفكيك عصابة تستعمل أجهزة تحكم عن بعد لسرقة السيارات الفاخرة في سيدي يحيى

تمت إدانتهما بالسجن 5 و6 سنوات في وقت سابق وممثل النيابة التمس تأييد الحكم

تابعت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، شخصين تتراوح أعمارهما بين 30 و40 سنة، بتهمة تشكيل عصابة مختصة في سرقة السيارات الفاخرة بحيدرة، وذلك من خلال ترصد أصحابها وسرقة الأغراض الثمينة منها باستعمال تجهيزات تكنولوجية.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب عدة شكاوى تلقتها مصالح الشرطة، تتعلق بتعرض مركبات للسرقة من قبل مجهولين خلال ركنها في حيدرة، وعليه تم ترصد الحركة بالقرب من محل لبيع الحلويات بحي سيدي يحيى الراقي، حيث ركن أحد المواطنين سيارته، وفور توجهه للمحل، يتم اكتشاف أمر أحد المتهمين الذي قام بفتح السيارة باستعمال جهاز تحكم عن بعد والتسلل إلى السيارة والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ40 مليون سنتيم، إلى جانب دفتر صكوك وختم شركة وعددا من المستندات.

وقد تم إلقاء القبض على المشتبه فيه والتحقيق معه ليجري التوصل إلى هوية شريكه، الذي تبين أن له يدا في ارتكاب سلسلة من عمليات السرقة التي تم فيها الاستيلاء على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية تراوحت بين 17 و400 مليون سنتيم مع مجموعة من الوثائق الشخصية المتهمان حولا على المحاكمة الفورية أمام محكمة بئر مراد رايس عن تهمة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة.

وتم متابعتهما في ثلاثة ملفات قضائية، حيث حكم عليهما بـ5 و6 سنوات حبسا نافذا في المحكمة الابتدائية، وهو نفس الحكم الذي التمسه ممثل النيابة بمجلس القضاء.