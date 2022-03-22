تفكيك عصابة تسطو على الاعمدة الكهربائية لبيعها قطع “خردة” في تلمسان

التحقيقات كشفت أنه كان يتم تهريبها إلى المغرب

فككت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية سيدي مجاهد قرب الحدود مع المغرب في تلمسان عصابة اجرامية. كانت تحترف سرقة الاعمدة الكهربائية قبل اعادة بيعها مفككة كقطع حديدية لصالح شبكة اخرى. تعمل على تهريبها لاحقا الى المغرب رغبة في الربح السريع.

العصابة انكشف أمر نشاطها المحظور عقب تسجيل حوادث اختفاء غامضة لعدد من الاعمدة الكهربائية من داخل الغطاء الغابي الكثيف بقرية سيدي يحيا.

وعليه تم اخطار مصالح الدرك الوطني للتحري في هذه القضية التي اتضح انها متصلة بمسلسل سرقة. و نهب لاملاك الدولة حيث طوقت مصالح الدرك الوطني عين المكان. وفيه عثرت على سيارة من نوع بيجو j5 كبيرة الحجم يقودها المسمى ” ب. أ” و هي مركونة بمحاذاة الطريق الولائي رقم 46 المؤدي الى بلدية بني بحدل.

وفي نفس المكان تم ضبط دراجة نارية من نوع ييجو 103 يقودها المدعو ” ب. و” بعد تفتيش المركبة عثر على قطع حديدية مفككة عن اعمدة كهربائية. كثيرة مسروقة بالصندوق الخلفي علاوة على استرجاع مفككات براغي و براغي تستخدم في التثبيت. وخلال تمشيط الموقع تم العثور على قطع حديدية اخرى مهيأة للشحن في المركبة.

عصابة سرقة الكوابل

التحريات المفتوحة مع الموقوفين قادت الى تحديد هوية عنصرين اخرين ينشطان ضمن هذه العصابة الإجرامية. ويتعلق الأمر بالمدعوين “ب. م ” و”س. م ” على ان يتم تقديم جميع اطراف هذه القضية امام النيابة العامة لمحكمة مغنية. بعد الانتهاء من التحقيق مع كافة المشتبه بهم في هذه الجريمة.

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تمكنت مصالح الأمن بولاية تيسمسيلت من إلقاء القبض على 4 أشخاص متورطين. بتهمة تكوين جمعية اشرار مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية من الاعمدة ذات الضغط العالي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد تفعيل عملية البحث والتحري الميداني من قبل فرقة الشرطة القضائية. حيث اسفر ذلك على توقيف المتهمين الأربعة ببلدية برج بونعامة على متن سيارة مغطاة من نوع “404”. أين كانوا بصدد بيع الكمية المسروقة من النحاس والمقدرة بـ 27 كلغ من النحاس بمعدل 170 متر.

وأضاف البيان، أنه وبعد التحقيق تبيّن أن إثنين منهم قاما بعملية السرقة، والإثنين الآخرين قدما من مدينة تيسمسيلت من اجل شراء الكمية المسروقة. قصد إعادة بيعها لأشخاص آخرين. ليتم بعد ذلك إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد السرقة. كما تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة الذي أصدر في حقهم أمر إيداع.