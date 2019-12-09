تفكيك عصابة تعتدي على المواطنين ببلدية بن مهيدي في الطارف

تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بن مهيدي من تفكيك مجموعة أشرار تتكون من 3 مسبوقين قضائيا.

وتتراوح أعمارهم ماين العقد الثاني والرابع من العمر، وينحدرون من مدينة بن مهيدي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأشخاص تورطوا في قضايا تتعلق بالاعتداء بالضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء.

وأضاف البيان، أن العملية الأمنية جاءت بفضل الترصد والمتابعة لتحركاتهم المشبوهة والتي أسفرت إلى توقيفهم.

وهم بصدد قيامهم بأعمال عنف وسط المدينة وفي أوساط المارة و المواطنين شملت الاعتداء بالضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء.

بالإضافة الى المشاجرة في الطريق العام حولوا على اثرها الى مقر امن الدائرة و بعد الانتهاء من التحقيق معهم انجزت ضدهم ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الذرعان، أين صدر ضدهم أمر ايداع.