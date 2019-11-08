تفكيك عصابة تُروج أوراق نقدية مزورة وحجز 43 مليون سنتيم بمعسكر

فككت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بمعسكر عصابة تروج أوراق نقدية مزورة.

وتمكنت ذات العناصر من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و 40 سنة ينشطان في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية وطرحها للتداول.

مع حجز مبلغ مالي مزور من فئة 1000دج قدر إجمالا بـ 43 مليون سنتيم ومعدات إعلام آلي ووسائل كانت تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

إلى جانب كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 150 قرص مهلوس.

وإثر استغلال معلومات تلقاها عناصر فرقة مكافحة المخدرات حول قيام أحد المشتبه فيهما البالغ من العمر 21 سنة بحيازة وطرح أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية للتداول.

نفذت العناصر عملية ترصد محكمة للمشتبه فيه مكنت من توقيفه بحي بابا علي بوسط مدينة معسكر، وضبط متلبسا بحيازة مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية من فئة 1000دج قدر بـ 43 مليون سنتيم.

حول على إثرها الموقوف إلى مقر الفرقة الاقتصادية والمالية أين أثبتت الخبرة العلمية أنها أوراق نقدية مزورة.

ليفتح تحقيق في القضية أفضى إلى تحديد هوية شريكه البالغ من العمر 40 سنة.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ عملية تفتيش لمسكن هذا الأخير، مكنت من توقيفه وحجز وسائل إعلام آلي ومعدات مختلفة كان يستعملها في تزوير الأوراق النقدية.

كما تم حجز كمية من المؤثرات العقلية بحوزته قدرت بـ 150 قرص مهلوس ، لتستكمل إجراءات التحقيق في القضية ثم أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما و قدما أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس .