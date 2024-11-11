تفكيك عصابة تُروج المهلوسات بالعاصمة!

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس مدعومة بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج الكيفان، من الإطاحة بعصابة مـختصة في ترويج الـمؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية الجزائر.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت العملية بعد تتبع دقيق لتحركات شخص مشبوه يقوم بترويج الـمؤثرات العقلية.

ليتم ضبطه في حالة تلبس وهو يستلم كمية من الـمؤثرات العقلية قدرت بـ 1799 قرص مهلوس نوع بريقابلين 300 ملغ بالسيارة التي كان يقودها.

وخلُص التحقيق المعمق في القضية من طرف مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس، بتوقيف باقي أفراد الشبكة وحجز الكمية المذكورة سابقاً.

كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ192 مليون سنتيم ومركبتين نفعيتين يستعملان في نقل وترويج هذه السموم.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.