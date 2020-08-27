تفكيك عصابة دولية تتاجر في الكوكايين والهيروين وإيداع 7 أشخاص الحبس المؤقت

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة تنشط في إطار مجموعة إجرامية عابرة للحدود.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية المساعد لدى نيابة محكمة باب الوادي، نقلته وكالة الأنباء اليوم الخميس، تنشط هذه العصابة، في مجال الاتجار غير الشرعي بمادة الكوكايين والهيروين.

وجاء في البيان، أنه وعملا بنص المادة 11 الفقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتم فان عناصر الأمن تمكنت من تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة.

وتنشط هذه العصابة، في إطار مجموعة إجرامية عابرة للحدود في مجال استيراد ونقل وتوزيع وتخزين والاتجار غير الشرعي بمادة الكوكايين و الهيروين، يضيف البيان.

وأفاد ذات المصدر، بأن هذه العصابة، مكونة من 4 جزائريين و5 أجانب من جنسيات مختلفة “مالية ونيجيرية و بينينية”.

وضبط بحوزة هذه العصابة كمية من الهيروين والكوكايين، بالإضافة إلى كمية معتبرة من مواد تستعمل في إنتاج المخدرات الصلبة.

كما مكنت العملية من استرجاع مركبتين تستعملان في تنفيذ الأعمال الإجرامية وحجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، من عائداتهم الاجرامية.

هذا وتم تقديم أطراف القضية بتاريخ 19 أوت، وتحريك الدعوى العمومية عن طريق إخطار قاض التحقيق والذي أمر بإيداع 7 اشخاص رهن الحبس المؤقت، مع وضع 2 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، حسب ذات الهيئة.