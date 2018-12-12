تفكيك عصابة سرقة الأعمدة الفولاذية الخاصة بالسكة الحديدية في البليدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعرفة في البليدة من إلقاء القبض على 4 أشخاص .

الاشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة وذلك بتهمة السرقة مع ظروف التعدد ووسيلة النقل.

تعود حيثيات القضية حسب مصدر موثوق “للنهار”، إلى معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشفة، و بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعرفة.

مفادها وجود جماعة مختصة بسرقة الأعمدة الفولاذية خاصة بالسكة الحديدية.

وعلى اثر هذا تم وضع خطة أمنية محكمة و إلقاء القبض على المشتبه فيه.

وأسفرت العملية عن حجز آلات كانت تستعمل في السرقة والمتمثلة في قاطعة حديد كهربائية، قرصي تقطيع، رافعة عجلات، مفكي براغي،كابل كهربائي طويل، مولد كهربائي صغير، مطرقة حديدية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداعها بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.